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Пожар на предприятии по переработке дерева в Подмосковье сняли на видео

В Клину произошел пожар на предприятии по переработке дерева на площади 1500 кв. метров

В подмосковном Клину на предприятии по переработке дерева произошел пожар. Инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

На кадры попал объятый пламенем завод. Огонь распространился на 1500 квадратных метрах. К тушению привлекли 47 пожарных и 15 единиц техники. Пожар удалось локализовать.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в Санкт-Петербурге на территории вещевого рынка загорелись ангары, прибывшие к месту пожарные смогли локализовать возгорание. Пожар попал на видео. На кадрах видно, как на месте работают спасательные бригады. Кроме того, сотрудники вещевого рынка разбирают оставшийся после пожара мусор.

Анна Филипенко
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