Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Выросшая в религиозной семье женщина отреклась от церкви и стала порнозвездой

Женщина перестала общаться с религиозными родителями, воплотила мечту и стала порнозвездой

Фото: @onlylondonrose

Выросшая в строгой религиозной семье жительница США отреклась от церкви, стала порнозвездой и перестала общаться с родителями. Ее историю публикует Daily Star.

33-летняя Лондон Роуз рассказала, что, когда ей было шесть лет, родители начали исповедовать христианский фундаментализм. В семье установили строгие правила: под запрет попали украшения, косметика, парфюм и открытая одежда. Родственники регулярно посещали церковь и воскресную школу.

Материалы по теме:
«Я занимался прекрасными вещами» Как украсть миллионы долларов и снять на них самое дорогое гей-порно в истории
«Я занимался прекрасными вещами»Как украсть миллионы долларов и снять на них самое дорогое гей-порно в истории
18 марта
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января

Роуз призналась, что в подростковом возрасте, несмотря на все запреты, у нее появился интерес к рынку интимных услуг. «У меня не было никаких знаний. В то время я увидела по телевизору трех женщин, которые олицетворяли собой все то, что я хотела бы видеть в себе», — отметила американка. В 18 лет она приняла решение отречься от церкви и воплотить мечту в жизнь.

Вскоре женщина начала встречаться с богатыми мужчинами. В 21 год она познакомилась с клиентом из Канзаса, который давал ей по 200 долларов (15 тысяч рублей) в неделю и разрешал водить свой Lexus. После отношений с ним Роуз начала работать в стриптиз-клубе и обзавелась сразу тремя покровителями.

В 2015 году женщина начала работать в публичном доме ныне покойного Денниса Хофа. Теперь она строит карьеру самостоятельно и снимается в фильмах и журналах для взрослых.

«Всего за год я снялась в трех журналах, дала несколько интервью на радио и снялась примерно в пятидесяти сценах», — сказала Роуз.

Ранее сообщалось, что мужчина собирался предложить возлюбленной выйти за него замуж и обнаружил, что его будущая невеста была порнозвездой. Мужчина увидел девушку в эротических видео и усомнился в желании жениться на ней.

Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Мурашко оценил угрозы для заразившихся омикрон-штаммом россиян
Пентагон назвал Литву «маяком демократии»
В Подмосковье неизвестные похитили елку с территории школы
Выросшая в религиозной семье женщина отреклась от церкви и стала порнозвездой
Артемия Лебедева отхлестали по лицу автоматическим шлепателем
Российскую подводную лодку переделают в носитель «Циркона»
Доктор Мясников предупредил россиян об опасном сигнале начала болезни
Число заразившихся гриппом и ОРВИ в России превысило норму
Дом с автографом легенды XX века продадут в США
Генерал призвал Зеленского не мечтать об украинских танках в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter