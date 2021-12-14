Выросшая в религиозной семье женщина отреклась от церкви и стала порнозвездой

Выросшая в строгой религиозной семье жительница США отреклась от церкви, стала порнозвездой и перестала общаться с родителями. Ее историю публикует Daily Star.

33-летняя Лондон Роуз рассказала, что, когда ей было шесть лет, родители начали исповедовать христианский фундаментализм. В семье установили строгие правила: под запрет попали украшения, косметика, парфюм и открытая одежда. Родственники регулярно посещали церковь и воскресную школу.

Роуз призналась, что в подростковом возрасте, несмотря на все запреты, у нее появился интерес к рынку интимных услуг. «У меня не было никаких знаний. В то время я увидела по телевизору трех женщин, которые олицетворяли собой все то, что я хотела бы видеть в себе», — отметила американка. В 18 лет она приняла решение отречься от церкви и воплотить мечту в жизнь.

Вскоре женщина начала встречаться с богатыми мужчинами. В 21 год она познакомилась с клиентом из Канзаса, который давал ей по 200 долларов (15 тысяч рублей) в неделю и разрешал водить свой Lexus. После отношений с ним Роуз начала работать в стриптиз-клубе и обзавелась сразу тремя покровителями.

В 2015 году женщина начала работать в публичном доме ныне покойного Денниса Хофа. Теперь она строит карьеру самостоятельно и снимается в фильмах и журналах для взрослых.

«Всего за год я снялась в трех журналах, дала несколько интервью на радио и снялась примерно в пятидесяти сценах», — сказала Роуз.

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