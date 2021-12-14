Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Голикова дала поручения по изменениям в закон о сертификатах вакцинации

Голикова поручила изменить закон о документах переболевших COVID-19 без обращения к врачам

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила внести изменения в закон о выдаче сертификатов переболевшим без обращения к врачам и привитых иностранными вакцинами. Ее слова передает РИА Новости.

«Для того, чтобы в ближайшее время были приняты и подготовлены изменения в нормативные документы, которые позволяют разрешить те жизненные ситуации, которые мы вчера обсуждали», — объяснила вице-премьер.

Ранее Татьяна Голикова заявила, что в COVID-сертификат россиян начнут включать данные о медотводе. Также она подчеркнула, что штрихкод на сертификате будет свидетельствовать о его подлинности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Путин выступил против ограничений с QR-кодами под Новый год
Названа альтернатива рынку Европы для российского газа
Пушкина оценила решение ЕСПЧ о компенсации россиянке за отрубленные мужем руки
Доктор Мясников предупредил о связи синяков на теле с опасной болезнью
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание
Майоры полиции за взятки потакали нарушению миграционного законодательства
Раскрыта цена жакета Голиковой на совещании правительства
Голикова дала поручения по изменениям в закон о сертификатах вакцинации
Всем рынкам предсказали крах в случае войны с Украиной
F-35 получат адаптивный двигатель уже в 2027 году
Названы снизившие вред планете города России
Молодые семьи резко принялись тратить деньги
В WhatsApp появится новая функция
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter