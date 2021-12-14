Голикова дала поручения по изменениям в закон о сертификатах вакцинации

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила внести изменения в закон о выдаче сертификатов переболевшим без обращения к врачам и привитых иностранными вакцинами. Ее слова передает РИА Новости.

«Для того, чтобы в ближайшее время были приняты и подготовлены изменения в нормативные документы, которые позволяют разрешить те жизненные ситуации, которые мы вчера обсуждали», — объяснила вице-премьер.

Ранее Татьяна Голикова заявила, что в COVID-сертификат россиян начнут включать данные о медотводе. Также она подчеркнула, что штрихкод на сертификате будет свидетельствовать о его подлинности.