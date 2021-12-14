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Голикова рассказала об изменениях в COVID-сертификатах россиян

Голикова: в COVID-сертификат россиян начнут включать данные о медицинском отводе

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В COVID-сертификат россиян начнут включать данные о медицинском отводе. О таких изменениях рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает во вторник, 14 декабря, ТАСС.

Она подчеркнула, что штрих-код в COVID-сертификате будет свидетельствовать о его подлинном происхождении.

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Вице-премьер добавила, что в коронавирусных сертификатах не содержится сведений, которые нарушают права граждан.

Ранее Голикова подчеркивала, что коллективный иммунитет в России составляет 56,1 процента. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, 10 декабря коллективный иммунитет составлял 55,7 процента. Таким образом, его уровень вырос на 0,4 процента за четыре дня.

За прошедшие сутки в России выявили 30 873 новых случая COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране достигло 9 956 679.

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Анна Щербакова
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