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Путин выступил против ограничений с QR-кодами под Новый год

Президент России Путин выступил против введения под Новый год ограничений с QR-кодами

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин выступил против введения антиковидных ограничений с QR-кодами под Новый год. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства, трансляцию которого ведет «Россия-24» на YouTube.

13 декабря Совет Государственной Думы снял с рассмотрения законопроект о введении цифровых пропусков на транспорте. Как отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Путин подчеркивал, что решения, ограничивающие права россиян и создающие дополнительные проблемы для граждан, недопустимы. Из этого исходили при обсуждении соответствующего вопроса, заключил спикер нижней палаты парламента.

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Варвара Кошечкина
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