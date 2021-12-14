Путин выступил против ограничений с QR-кодами под Новый год

Президент России Владимир Путин выступил против введения антиковидных ограничений с QR-кодами под Новый год. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства, трансляцию которого ведет «Россия-24» на YouTube.

13 декабря Совет Государственной Думы снял с рассмотрения законопроект о введении цифровых пропусков на транспорте. Как отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Путин подчеркивал, что решения, ограничивающие права россиян и создающие дополнительные проблемы для граждан, недопустимы. Из этого исходили при обсуждении соответствующего вопроса, заключил спикер нижней палаты парламента.