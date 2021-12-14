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В Совфеде объяснили снятие законопроекта о QR-кодах с рассмотрения Госдумы

Андрей Турчак: законопроект о введении QR-кодов на транспорте не был готов даже к I чтению

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, почему было решено снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте. По его словам, это произошло, потому что законопроект не был готов даже к первому чтению в Госдуме. Его слова передает РИА Новости.

При этом Турчак подчеркнул, что здоровье пассажиров общественного транспорта не снимается с повестки дня, поэтому подобный законопроект еще будет обсуждаться с экспертным сообществом.

13 декабря Совет Государственной Думы снял с рассмотрения законопроект о введении цифровых пропусков на транспорте.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте, отправленный на доработку, пока не может гарантировать отсутствие негативных последствий для российских граждан. Таким образом он объяснил необходимость доработки закона.

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Варвара Кошечкина
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