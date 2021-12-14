Заполярье стало одним из популярных направлений у россиян в новогодние каникулы, в связи с повышенным спросом в Мурманскую область пустили дополнительные поезда из Санкт-Петербурга, сообщают «Аргументы и факты».

Кроме Заполярья, жители России устремятся на праздничных каникулах в Москву, Воронеж, Орел, Казань, Псков, Архангельск и Сортавалу (Республика Карелия).

Из-за ажиотажа у туристов запустят более 500 дополнительных рейсов.

В начале декабря сообщалось, что дополнительные железнодорожные составы будут отправляться из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Белгород, Старый Оскол, Пензу, Саранск, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Йошкар-Олу, Киров, Нижний Новгород, Архангельск, Котлас, Адлер, Балаково, Балашов, Астрахань, Самару, Уфу, Димитровград, Орск и другие города.