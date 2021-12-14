69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Заполярье стало одним из популярных направлений у россиян в новогодние каникулы

В Заполярье пустили дополнительные поезда из-за увеличения спроса в новогодние праздники

Фото: Shutterstock

Заполярье стало одним из популярных направлений у россиян в новогодние каникулы, в связи с повышенным спросом в Мурманскую область пустили дополнительные поезда из Санкт-Петербурга, сообщают «Аргументы и факты».

Кроме Заполярья, жители России устремятся на праздничных каникулах в Москву, Воронеж, Орел, Казань, Псков, Архангельск и Сортавалу (Республика Карелия).

Из-за ажиотажа у туристов запустят более 500 дополнительных рейсов.

В начале декабря сообщалось, что дополнительные железнодорожные составы будут отправляться из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Белгород, Старый Оскол, Пензу, Саранск, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Йошкар-Олу, Киров, Нижний Новгород, Архангельск, Котлас, Адлер, Балаково, Балашов, Астрахань, Самару, Уфу, Димитровград, Орск и другие города.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Путин выступил против ограничений с QR-кодами под Новый год
Названа альтернатива рынку Европы для российского газа
Пушкина оценила решение ЕСПЧ о компенсации россиянке за отрубленные мужем руки
Доктор Мясников предупредил о связи синяков на теле с опасной болезнью
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание
Майоры полиции за взятки потакали нарушению миграционного законодательства
Раскрыта цена жакета Голиковой на совещании правительства
Голикова дала поручения по изменениям в закон о сертификатах вакцинации
Всем рынкам предсказали крах в случае войны с Украиной
F-35 получат адаптивный двигатель уже в 2027 году
Названы снизившие вред планете города России
Молодые семьи резко принялись тратить деньги
В WhatsApp появится новая функция
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter