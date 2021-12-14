Иностранец впервые приготовил борщ и рассмешил читателей

Пользователь Reddit с ником @ActualSteveRogers опубликовал фотографию борща и рассказал, что готовил и ел его впервые. Внешний вид блюда, а также наличие в супе некоторых ингредиентов рассмешили и удивили читателей. На публикацию обратили внимание журналисты «ИноСМИ».

Автор поста признался, что плохо говорит по-русски, но увлекается готовкой блюд из славянских кухонь. В комментариях к фотографии иностранца многие россияне отметили, что у блюда, запечатленного на снимке, мало общего с борщом. «У меня сейчас будет приступ», «Это не борщ», — написали комментаторы. Некоторые также обратили внимание на то, что блюдо нельзя назвать супом. «Больше похоже на винегрет, чем на борщ, но выглядит вкусно», — признался один из пользователей.

В то же время многие поздравили автора фотографии с тем, что он приготовил свой первый борщ, и дали ему несколько полезных советов на будущее. «Неплохо, но, если ты не против, дам тебе несколько рекомендаций: он должен быть пожиже, а стручковую фасоль, на мой взгляд, лучше исключить. Добавь измельченную зелень и чеснок перед подачей», «Советую тебе посетить ресторан, чтобы попробовать настоящий борщ, иначе никогда не поймешь, или поищи рецепт с пошаговым объяснением на YouTube», — предложили ему пользователи Reddit.

В свою очередь, @ActualSteveRogers пояснил, что использовал для блюда уже готовую смесь продуктов для борща. «Хотелось бы хотя бы раз в жизни попробовать свежий борщ, но у меня не бывает времени его приготовить. У меня не было сметаны, плюс инструкция была на русском языке, а я очень плохо его понимаю. Я старался как мог. Результат мне понравился», — признался автор публикации.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как неожиданно нашел у себя дома источник отвратительного запаха — мусорный контейнер с остатками еды, пролежавшими там несколько месяцев. Увидев, что в баке развелись личинки, парень запаниковал и попытался уничтожить их способом, о котором вскоре пожалел.