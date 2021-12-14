Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине раскрыли подробности заявления Зеленского о референдуме по Донбассу

Депутат Рады Арахамия: референдум по Донбассу сейчас существует только в виде концепта
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Референдум по Донбассу, вероятность которого допустил президент Украины Владимир Зеленский, на данный момент существует только в виде концепта. Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает РИА Новости.

По его словам, вопрос еще не сформулирован. Депутат Верховной Рады подчеркнул, что, согласно законодательству Украины, референдум можно проводить только по одному вопросу, на который возможно ответить лишь «да» или «нет». Учитывая имеющиеся ограничения, предстоит рассмотреть, каким образом сформулировать необходимый вопрос, отметил парламентарий. «Концептуально мы понимаем, что надо людей спрашивать, как решать ситуацию на Донбассе», — добавил он.

Материалы по теме:
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м» Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м»Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
7 декабря
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря

Помимо этого, Арахамия рассказал, что проведение подобного референдума обойдется стране примерно в два миллиарда гривен (74,3 миллиона долларов).

Владимир Зеленский заявил о возможности проведения референдума по Донбассу или Крыму 10 декабря. При этом он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о статусе этих территорий.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что проведение на Украине референдума по Донбассу, которое допустил Зеленский, является ее внутренним делом. При этом, он отметил, что для Москвы представляет интерес формулировка вопроса, который будет вынесен на данный референдум.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова пособолезновала европейской дипломатии
На Украине раскрыли подробности заявления Зеленского о референдуме по Донбассу
МИД России прокомментировало информацию о казино в посольстве Северной Кореи
В США захотели больше «Абрамсов»
Харитонов подерется в главном бою турнира промоушена Нурмагомедова в США
Иммунолог рассказал о пониженной эффективности маски против омикрон-штамма
В Пентагоне заявили о четко донесенной до России позиции США по Украине
Евродепутат назвал войну единственным способом спасения Зеленского
У двух мужчин в Зеленограде изъяли крупную партию героина
Псаки рассказала о планах США на случай вторжения России на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter