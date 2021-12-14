На Украине раскрыли подробности заявления Зеленского о референдуме по Донбассу

Референдум по Донбассу, вероятность которого допустил президент Украины Владимир Зеленский, на данный момент существует только в виде концепта. Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает РИА Новости.

По его словам, вопрос еще не сформулирован. Депутат Верховной Рады подчеркнул, что, согласно законодательству Украины, референдум можно проводить только по одному вопросу, на который возможно ответить лишь «да» или «нет». Учитывая имеющиеся ограничения, предстоит рассмотреть, каким образом сформулировать необходимый вопрос, отметил парламентарий. «Концептуально мы понимаем, что надо людей спрашивать, как решать ситуацию на Донбассе», — добавил он.

Помимо этого, Арахамия рассказал, что проведение подобного референдума обойдется стране примерно в два миллиарда гривен (74,3 миллиона долларов).

Владимир Зеленский заявил о возможности проведения референдума по Донбассу или Крыму 10 декабря. При этом он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о статусе этих территорий.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что проведение на Украине референдума по Донбассу, которое допустил Зеленский, является ее внутренним делом. При этом, он отметил, что для Москвы представляет интерес формулировка вопроса, который будет вынесен на данный референдум.

