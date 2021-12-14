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Верховная Рада соберется на внеочередное заседание

Парламент Украины обсудит отсрочку введения касс из-за протеста предпринимателей в Киеве

Депутаты украинского парламента соберутся на внеочередное заседание из-за протестов в Киеве. Демонстранты требуют от Верховной Рады обсудить вопрос об отсрочке введения в стране «регистраторов расчетных операций» (РРО, аналог электронных касс в России — прим. «Ленты.ру») для предпринимателей-физических лиц, передает Telegram-канал PavlovskyNews.

На улицах Киева собрался крупный митинг предпринимателей-физических лиц (ФОП, особый правовой статус предпринимателей на Украине, ближайший российский аналог — индивидуальный предприниматель — прим. «Ленты.ру»). Люди жгли фаеры, размахивали национальными флагами и сумели перекрыть улицу Грушевского. Собравшиеся требовали отсрочить введение касс для ФОП до 2023 года.

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Подписи для проведения заседания Рады собрала беспартийный депутат Анна Скороход. Требование подписал 151 парламентарий Украины. В разных источниках сообщается, что по итогам протестов обсуждение и голосование может пройти уже 15 или 16 декабря. Узнав об успехе Скороход, люди освободили киевскую улицу.

По действующему законодательству электронные кассы у украинских предпринимателей некоторых групп должны появится уже с 1 января 2022 года. Против этого с 2019 года выступает движение «SaveФОП», требующее упрощения ведения предпринимательской отчетности на Украине. По некоторым данным, протестующие — это отколовшиеся от «SaveФОП» активисты, которые «пошли на соглашение» с Офисом президента Украины.

Лидера движения Сергея Доротича украинские силовики задерживали в сентябре 2021 года. Его силой затолкали в машину и увезли в отделение полиции.

Дмитрий Настасьев
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