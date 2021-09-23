Лидера украинских предпринимателей силой затолкали в патрульную машину в Киеве

В центре Киева под стенами Верховной Рады во время акция протеста сторонников движения «SaveФОП» («Спасти физических лиц-предпринимателей»), выступающих против нововведений в налоговый кодекс Украины, задержали лидера движения украинских предпринимателей Сергея Доротича, передает Telegram-канал «Страна.ua».

На видеозаписи видно, как несколько силовиков окружили активиста и повели к патрульному автомобилю. По дороге Доротич и его соратники несколько раз спросили про основания для задержания, однако ответа не получили. Затем задержанного силой затолкали в машину и увезли в одно из отделений полиции.

23 сентября в центре украинской столицы на митинг вышли предприниматели, недовольные планами утвердить изменения в налоговый кодекс, которые усложнят отчетность для малого бизнеса. Украинцы также требуют принять законопроект о ежегодном повышении предельного объема доходов для права пользоваться упрощенной системой налогообложения.

Также несколько сотен человек пришли к зданию Рады с требованием освободить главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Третья акция также проходит под стенами парламента и носит название «Черная метка 5600». Протестующие недовольны намерением депутатов от партии «Слуга народа» принять законопроект №5600 и повысить налоги и акцизы для крупного бизнеса, в частности, на выработку «зеленой» электроэнергии.