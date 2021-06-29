В Киеве в ходе стычки полицейские изъяли гроб у протестующих

В центре Киева началась протестная акция владельцев малого и среднего бизнеса. Полицейские изъяли у них гроб, с которым те хотели маршем пройти к зданию Верховной Рады и затем к офису президента Украины, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Предприниматели начали препятствовать движению служебных автомобилей, на которых должны были увезти гроб. «Отдайте мне мой гроб!» — выкрикнула одна из протестующих, пытаясь вернуть реквизит. В результате им удалось сорвать с него крышку.

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После столкновений полиция разблокировала движение, и активисты с венками направились в сторону парламента. Однако вскоре стычки продолжились, правоохранители начали задерживать протестующих и изымать венки, из-за чего движение снова было парализовано. Впоследствии митингующие поменяли маршрут и пошли к зданию офиса президента, порвавшись через колонны полицейских.

Бизнесмены вышли на протесты с гробом и венками в знак притеснения малого бизнеса властями. Они требуют упрощенную систему налогообложения для микробизнеса, недопуска локдаунов и отмену законопроектов о кассовых аппаратах.

Осенью 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о кассовых аппаратах в сфере питания, торговли и услуг. По разным подсчетам, введение кассовых аппаратов обойдется украинским предпринимателям в 22 миллиарда гривен.

Еще до принятия законов предприниматели начали протестовать в центре Киева и объявили «налоговый Майдан». Также акции протеста прошли в декабре 2020 года из-за финансового ущерба на предприятиях малого и среднего бизнеса вследствие локдауна на фоне распространения коронавирусной инфекции.