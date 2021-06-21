Эстония и США займутся развитием Украины

Эстония и США займутся комплексным развитием Украины, в том числе, бизнесом и демократическими процессами внутри страны.Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.
Вице-канцлер Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Андрес Рунду совместно с поверенным посольства США в Эстонии Брайаном Рораффом подписали меморандум, согласно которому будут запущены шесть проектов развития Украины.
Они будут направлены на развитие бизнеса, сферы электронных услуг кибербезопасности, а также на стимулирование демократических процессов в украинском обществе и установление «надлежащего контроля» за преобразованиями в законодательстве страны в соответствии с европейскими стандартами.
Общая стоимость проектов составит более 845 тысяч евро. Половину расходов покроют США и Эстония.
20 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страна зарезервировала 100 миллионов долларов для оказания военной помощи Украине.
В мае премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала стремление Украины получить членство в Европейском союзе и назвала необходимые для этого условия. По ее словам, одним из требований является гармонизация законодательства в соответствии с европейскими стандартами и его практическое внедрение на всех уровнях государственной власти. Среди других условий политик назвала борьбу с коррупцией и судебную реформу.
Ранее Каллас подчеркнула, что Эстония продолжит помогать Украине защищаться от «российской агрессии» — как материально, так и дипломатически.