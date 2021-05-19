Эстония назвала условия для вступления Украины в Евросоюз

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала стремление Украины получить членство в Евросоюзе и назвала необходимые для этого условия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Коммуникационное бюро правительства республики.

По ее словам, необходимым требованием для любой страны, желающей вступить в ЕС, является гармонизация законодательства в соответствии с европейскими стандартами и его практическое внедрение на всех уровнях государственной власти. Среди других условий политик назвала борьбу с коррупцией и судебную реформу.

Премьер отметила, что Эстонии для интеграции с ЕС и НАТО потребовалось 12 лет упорной работы. «Усилия Украины в нужный момент тоже будут вознаграждены», — заметила она.

Ранее Каллас пообещала закупить для подконтрольных Киеву территорий в Донбассе 70 тысяч саженцев для восстановления лесных массивов, пострадавших из-за пожаров. Она подчеркнула, что Эстония продолжит помогать Украине защищаться от «российской агрессии» — как материально, так и дипломатически.