Премьер-министр Эстонии посетила Донбасс

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила подконтрольные Киеву территории в Донбассе, в том числе вблизи линии соприкосновения, и ознакомилась с работой местных КПП. Сообщение об этом появилось на сайте Министерства обороны Украины.

Как отметила политик в ходе визита, Эстония реализует и продолжит реализовывать в Донбассе несколько гуманитарных проектов, связанных с образованием, экологией и связью. В частности, она пообещала закупить для региона 70 тысяч саженцев для восстановления лесных массивов, пострадавших из-за пожаров.

Премьер также подчеркнула, что Эстония поможет защитить Украину от «российской агрессии» и продолжит помогать республике материально и дипломатически. «Безопасность Украины — это безопасность Европы», — считает Каллас.

Ранее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружили в Донбассе разобранные танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ населенного пункта Муратово в Луганской области. Четыре машины находились в разукомплектованном состоянии: частично отсутствовала бронезащита, были сняты траки, отсутствовали пушки, а у двух из них — еще и двигатели. Военные не смогли в полной мере объяснить пропажу запчастей. Было начато служебное расследование.

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