Украинские власти отказались платить маломобильным пенсионерам в Донбассе

Украинские власти отказались платить пенсионерам, проживающим на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР). Об этом заявила пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь, ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, Киев отказался от выплат маломобильным пенсионерам, которые не могут выехать на подконтрольную Киеву территорию.

«Обсуждались вопросы возобновления выплаты украинских пенсий на территориях республик Донбасса, в первую очередь маломобильным гражданам. Однако украинская сторона заявила категорическую позицию: выплаты возможны только в одном случае — все маломобильные пенсионеры для получения пенсий должны приехать на подконтрольную Киеву территорию, что невозможно чисто технически — они маломобильны, и их более 120 тысяч», — сообщила Ковшарь.

В феврале 2020 года депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей Донбасса их пророссийскими настроениями.

Выплаты пенсий и социальных льгот жителям ДНР и ЛНР были прекращены 7 ноября 2014 года. В постановлении украинского правительства указывалось, что выплаты должны быть восстановлены после возвращения территории под контроль Киева.