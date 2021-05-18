В Донбассе обнаружили странные разобранные украинские танки

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружили странные разобранные танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ населенного пункта Муратово в Луганской области. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает близкое к Минобороны России издание «Русская весна».

Как отмечается, во время проверки мест хранения запрещенного вооружения в указанном районе наблюдатели обратили внимание на четыре танка Т-72, которые находились в разукомплектованном состоянии. В частности, на боевых машинах частично отсутствовала бронезащита, также с них были сняты траки, а с двух из них — еще и двигатели.

Также специалисты ОБСЕ заметили, что на месте отсутствуют шесть 122-миллиметровых гаубиц Д-30, которые должны были там находиться.

Как пояснил командир бригады Войченко, танки были разукомплектованы, чтобы восстановить боеготовность танкового батальона, в котором на данный момент более десяти машин находятся в неисправном состоянии. При этом он не смог уточнить, куда пропали гаубицы, сославшись на то, что к моменту прибытия его подразделения в данный район артиллерийских орудий там уже не было. В настоящее время по данному факту проводится служебное расследование.

В марте стало известно, что ВСУ в Донбассе получили подкрепление в виде нескольких десятков танков и зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Сообщалось, что в общей сложности Украина разместила 33 единицы военной техники и вооружения близ жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.