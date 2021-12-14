МИД России прокомментировало информацию о казино в посольстве Северной Кореи

Министерство иностранных дел России прокомментировало информацию о казино в посольстве Северной Кореи в Москве в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что не располагают информацией об использовании помещений диппредставительства КНДР в целях, несовместимых с его функциями. «Домыслы о том, что подобная незаконная деятельность якобы согласована с МИД России, — полная чушь», — добавили там.

Как напомнило РИА Новости, в сентябре 2018 года источник в правоохранительных органах Москвы рассказал, что в здании посольства Северной Кореи в Москве располагалось подпольное казино. Однако тогда северокорейская сторона опровергла эту информацию.