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МИД России прокомментировало информацию о казино в посольстве Северной Кореи

МИД России: не располагаем информацией о незаконной деятельности в посольстве КНДР

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Министерство иностранных дел России прокомментировало информацию о казино в посольстве Северной Кореи в Москве в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что не располагают информацией об использовании помещений диппредставительства КНДР в целях, несовместимых с его функциями. «Домыслы о том, что подобная незаконная деятельность якобы согласована с МИД России, — полная чушь», — добавили там.

Как напомнило РИА Новости, в сентябре 2018 года источник в правоохранительных органах Москвы рассказал, что в здании посольства Северной Кореи в Москве располагалось подпольное казино. Однако тогда северокорейская сторона опровергла эту информацию.

Марина Совина
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