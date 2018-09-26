Посольство Северной Кореи открестилось от подпольного казино

Сотрудникам посольства КНДР в Москве ничего не известно о подпольном казино, которое якобы располагалось на территории дипмиссии. Об этом в среду, 26 сентября, в диппредставительстве КНДР сообщили ТАСС.

«Это не так. Нам об этом ничего неизвестно», — сообщили в посольстве, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что подпольное казино располагалось на территории посольства КНДР.

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Речь шла о казино одного из крупнейших организованных преступных сообществ, занимавшихся организацией незаконного игорного бизнеса. О ликвидации этого сообщества 19 сентября рассказали в столичном главке Следственного комитета России (СКР).

По данным источника «Ленты.ру» в следственной группе, на территории посольства КНДР никаких следственных действий не проводилось и о казино известно исключительно со слов арестованных и свидетелей.

«Территория посольства является суверенной, пользуется статусом экстерриториальности и на ней действуют законы той страны, которую она представляет. Если в какой-либо дипмиссии есть казино, то российским правоохранительным органам это безразлично. Утечка информации в данном случае преследует цель создать сложности следствию», — сказал он.

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