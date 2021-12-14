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Розенбаум рассказал о поездках на метро

Певец Александр Розенбаум рассказал, что пользуется метро и не боится народа

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российский певец Александр Розенбаум рассказал о своем опыте поездок в метрополитене. Он поделился своим опытом пользования общественным транспортом с порталом «Дни.ру».

Во время разговора артист назвал себя обычным человеком, отметив, что ведет простую жизнь. Он сам закупает продукты в магазине и иногда перемещается по городу на метро. По словам Розенбаума, пассажиры узнают его, однако ведут себя сдержанно.

«Конечно, я не позирую своим лицом в вагоне, стараюсь, чтобы меня узнали поменьше — посильнее надвигаю кепку на глаза, снимаю очки, сейчас хорошо быть в маске. Но все эти конспиративные моменты минимальные. Я не боюсь своего народа, для которого работаю», — заявил певец.

В апреле Розенбаум высказал мнение о граффити в городах, восхитившись работами уличных художников, которые расписывают здания. По словам музыканта, подобное творчество способно менять облик улиц и привлекать внимание людей разных возрастов.

Нина Ташевская
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