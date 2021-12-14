На Украине заявили о шансе остановить «Северный поток-2»

Депутат Верховной Рады от партии «Голос» Кира Рудик в эфире телеканала «Украина 24» заявила о возможности остановить «Северный поток-2» с помощью нового руководства Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

Рудик напомнила о заявлении министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, по словам которой запуск магистрали в настоящее время нельзя согласовать, так как она «не выполняет требования европейского энергетического права».

По словам Рудик, благодаря поддержке Германии сертификация трубопровода будет «если не остановлена, то отложена на несколько месяцев точно». «Сейчас мои коллеги, представляющие демократические партии Германии, очень оптимистичны насчет позиции правительства по сертификации», — сказала депутат.

Ранее Бербок сообщила, что «Северный поток-2» не могут одобрить, так как он не соответствует нормам европейского энергетического законодательства. Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) приостановило сертификацию трубопровода. Перед запуском проекта необходимо создать юридическое разделение между владельцем «Северного потока-2», оператором и поставщиком энергоносителя.

