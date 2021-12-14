Россиян захотели штрафовать за недопуск газовиков

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому в России вводятся штрафы для должностных и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей за недопуск к газовому оборудованию поставщиков или сотрудников газораспределительных организаций. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Изменения решили внести в статью Кодекса об административных правонарушениях, которая связана с пользованием ресурсами. По данным издания «Секрет фирмы», в случае нарушения должностным лицам и индивидуальным предпринимателям грозит штраф в размере от 10 тысяч до 100 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма выше — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Штрафовать россиян за подобные действия захотели из-за несовершенства системы, при которой пользователи могут безнаказанно обходить ограничение подачи или отбора газа и препятствовать специалистам, пресекающим подобные случаи.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести штраф до 10 тысяч рублей за недопуск в квартиры специалистов для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также работ по его техническому диагностированию.