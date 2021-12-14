Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиян захотели штрафовать за недопуск газовиков

Госдума приняла законопроект о введении штрафов за недопуск газовиков к оборудованию

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому в России вводятся штрафы для должностных и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей за недопуск к газовому оборудованию поставщиков или сотрудников газораспределительных организаций. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Изменения решили внести в статью Кодекса об административных правонарушениях, которая связана с пользованием ресурсами. По данным издания «Секрет фирмы», в случае нарушения должностным лицам и индивидуальным предпринимателям грозит штраф в размере от 10 тысяч до 100 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма выше — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах. Почему жить в деревне теперь модно?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.Почему жить в деревне теперь модно?
12 ноября
«Дорожать уже точно не будут, это потолок» Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
«Дорожать уже точно не будут, это потолок»Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
22 октября

Штрафовать россиян за подобные действия захотели из-за несовершенства системы, при которой пользователи могут безнаказанно обходить ограничение подачи или отбора газа и препятствовать специалистам, пресекающим подобные случаи.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести штраф до 10 тысяч рублей за недопуск в квартиры специалистов для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также работ по его техническому диагностированию.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Путин выступил против ограничений с QR-кодами под Новый год
Троих российских заключенных оштрафовали за татуировки со свастикой
Лукашенко заговорил о падеже скота
У безработной москвички в баре украли шубу за несколько миллионов рублей
Легендарный инвестор дал совет желающим заработать россиянам
Афганистан запретил использовать иностранную валюту
В Москве изменится стоимость парковок
Танец полуголого россиянина на набережной в Сочи изумил пользователей в сети
Охотовед предупредил об опасности медведей в Ленинградской области
Вооруженный пистолетом россиянин ограбил банк на 10 миллионов рублей
В Афганистане прогремели три взрыва
Раскрыта причина разного расположения пуговиц на мужской и женской одежде
Назван преемник доллара
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter