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У безработной россиянки украли шубу за 2,5 миллиона рублей

В баре «Лаки Изакая» у жительницы Москвы Изабеллы Павловой пропала шуба из рыси

Фото: Charisse Kenion / Unsplash

У безработной жительницы Москвы исчезла дорогостоящая шуба во время вечеринки в баре. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в субботу, 11 декабря, в заведении «Лаки Изакая» на улице Большая Никитская. Россиянка Изабелла Павлова оставила шубу из рыси стоимостью 2,5 миллиона рублей в гардеробе бара. Когда женщина решила покинуть место, она обнаружила пропажу мехового изделия.

В «Лаки Изакая» предположили, что верхнюю одежду взял по ошибке другой посетитель, перепутав ее с собственной. Павлова, в свою очередь, подала заявление о краже в полицию. На данный момент похититель еще не найден.

В октябре российская сотрудница правоохранительных органов украла ювелирное изделие у задержанной женщины. Тогда россиянку забрали в участок за то, что она покинула место дорожно-транспортного происшествия. После досмотра у женщины изъяли личные вещи, в том числе золотой браслет стоимостью 16 тысяч рублей. Его украла 42-летняя полицейская Анна Василькевич, которая дежурила в тот день.

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Дина Васильева
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