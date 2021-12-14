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Оценены шансы изменить закон в России после решения ЕСПЧ о домашнем насилии

Шульман: решение ЕСПЧ увеличивает шансы на внесение проекта о домашнем насилии в Госдуму
Екатерина Шульман

Екатерина Шульман. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Политолог и специалист по проблемам законотворчества Екатерина Шульман, комментируя в беседе с «Лентой.ру» призыв Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) к России комплексно бороться с домашним насилием, оценила шансы изменить законодательство страны в этой сфере.

Шульман напомнила, что законопроект о домашнем насилии до сих пор так и не был внесен в Государственную Думу. По ее прогнозу, до конца 2021 года ничего вноситься не будет, поэтому «важно, что будет происходить в следующем году». Она обратила внимание на то, что Россия не только достаточно оперативно выплачивает компенсации, присужденные ЕСПЧ, но и проводит законодательные изменения, хотя уже гораздо менее оперативно.

«То, что случилось, не гарантирует нам принятие закона о домашнем насилии, но увеличивает шансы на то, что в следующем году или чуть позже проект появится в Думе. Это очень долгий законотворческий путь, долгая борьба с обеих сторон», — отметила Шульман. По ее мнению, обсуждения законопроекта следует проводить на парламентских площадках, чтобы это была «нормальная регламентированная публичная дискуссия».

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«Это сущностный вопрос, он потенциально и реально касается каждого, поэтому у тех, кто за, и у тех, кто против, у тех, кто хочет одну версию, и кто — другую, есть очень валидные аргументы. Их надо обсуждать, и гораздо здоровее для общества, если их будут обсуждать публично. Самая естественная для этого площадка — парламентская», — заключила политолог.

14 декабря стало известно, что ЕСПЧ присудил Маргарите Грачевой и еще трем россиянкам, пострадавшим от действий партнеров, 445 тысяч рублей. Суд также обязал Россию внести в законодательство поправки, направленные на предотвращение повторных актов домашнего насилия и защиту жертвы подобного насилия.

Законопроект о домашнем насилии рассматривался в России в 2019 году, но его так и не приняли. В рабочей группе сообщили, что это может произойти к концу 2021 года или в начале 2022. 9 декабря президент Владимир Путин призвал тщательно проработать закон о домашнем насилии, но учитывать при этом интересы семьи.

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Марина Совина
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