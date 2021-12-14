В ЕСПЧ обязали Россию бороться с насилием в семьях

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию бороться с домашним насилием после удовлетворения исков четырех женщин, которые пострадали от своих партнеров. В общей сложности государству потребуется выплатить этим россиянкам 445 тысяч евро.

Первое в истории ЕСПЧ пилотное решение по домашнему насилию

Во всех случаях было выявлено нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека. Среди них дискриминация по половому признаку, а также нарушение государством права на эффективное средство правовой защиты.

Адвокат Мари Давтян, работавшая по делу россиянки Маргариты Грачевой, подчеркнула, что Европейский суд до этого в своей практике не принимал подобных решений.

В декабре 2017 года Дмитрий Грачев вывез жену Маргариту в лес и отрубил ей кисти рук топором за то, что она хотела с ним развестись, после чего отвез ее на машине в больницу. Врачи смогли восстановить левую кисть женщины, для правой руки изготовили протез. Преступника приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Грачева заявляла об угрозах супруга участковому. В отношении него в 2018 году открыли уголовное дело, которое ничем не завершилось.

Теперь Россия обязана выплатить Маргарите Грачевой 330 660 евро компенсации за траты на медицинские услуги, а также 40 тысяч евро компенсации за нанесенный моральный ущерб. Помимо этого, Европейский суд обязал государство выплатить по 20 тысяч евро другим заявительницам, которые также были жертвами домашнего насилия, а именно Ирине Петраковой, Наталье Туниковой и Елене Гершман.

Ирину Петракову супруг неоднократно избивал и насиловал. Мужчину приговорили к общественным работам, а позже суд отменил наказание.

Россию обязали криминализировать все акты домашнего насилия, включая побои

Европейский суд постановил, что Россия должна внести в законодательство поправки, направленные на предотвращение повторных актов домашнего насилия и защиту жертвы подобного насилия.

Ранее об этой теме высказывался президент России Владимир Путин. На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 9 декабря он призвал в процессе проработки закона о домашнем насилии не забывать об интересах семьи.

Путин заверил, что следит за разработкой закона и считает, что основные противоречия в нем уже устранены.

Отдельный закон о профилактике домашнего насилия рассматривался в России 2019 году, но не был принят

В законопроекте авторы документа предложили ставить на профилактический учет агрессоров. Согласно законопроекту, необходимо также обязывать виновных в насилии покинуть место проживания с жертвой и прекратить общение с ней. Закон пока не принят. Как отмечали в рабочей группе по соответствующему законопроекту, это может произойти к концу 2021 года или в начале 2022-го.