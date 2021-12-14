Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пушкина оценила решение ЕСПЧ о компенсации россиянке за отрубленные мужем руки

Пушкина после решения ЕСПЧ по Грачевой призвала Госдуму принять закон о домашнем насилии
Начало событий в новости В ЕСПЧ обязали Россию бороться с насилием в семьях
Оксана Пушкина

Оксана Пушкина. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В России необходимо срочно принять закон о домашнем насилии — другого выхода для решения проблемы нет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила телеведущая, общественный деятель и экс-депутат Госдумы Оксана Пушкина. Так она оценила решение ЕСПЧ присудить компенсацию в 370 тысяч евро россиянке Маргарите Грачевой, которой муж отрубил руки.

«В России ничего не делается для защиты жертв домашнего насилия. Мы рапортуем со всех трибун, что у нас все замечательно! И статистику МВД показывает соответствующую. Только телефоны наши — тех, кто не бросает эту тему — разрываются от криков о помощи. И чем ближе к Новому году, тем чаще», — считает она.

Материалы по теме:
«Все слышали, как ее убивают» Россияне все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Почему полиция не может их защитить?
«Все слышали, как ее убивают»Россияне все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Почему полиция не может их защитить?
14 января
«Мы уже видели это в 90-е» Коронавирус в 2020 году изменил жизнь в России. Почему женщины пострадали больше всех?
«Мы уже видели это в 90-е»Коронавирус в 2020 году изменил жизнь в России. Почему женщины пострадали больше всех?
28 декабря

Ранее 14 декабря стало известно, что ЕСПЧ присудил Маргарите Грачевой и еще трем россиянкам, пострадавшим от действий партнеров, 445 тысяч рублей. Суд также обязал Россию внести в законодательство поправки, направленные на предотвращение повторных актов домашнего насилия и защиту жертвы подобного насилия.

Законопроект о домашнем насилии рассматривался в России в 2019 году, но его так и не приняли. В рабочей группе сообщили, что это может произойти к концу 2021 года или в начале 2022. 9 декабря президент Владимир Путин призвал тщательно проработать закон о домашнем насилии, но учитывать при этом интересы семьи.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Майя Гавашели
Обсудить
Последние новости
Путин выступил против ограничений с QR-кодами под Новый год
Названа альтернатива рынку Европы для российского газа
Пушкина оценила решение ЕСПЧ о компенсации россиянке за отрубленные мужем руки
Доктор Мясников предупредил о связи синяков на теле с опасной болезнью
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание
Майоры полиции за взятки потакали нарушению миграционного законодательства
Раскрыта цена жакета Голиковой на совещании правительства
Голикова дала поручения по изменениям в закон о сертификатах вакцинации
Всем рынкам предсказали крах в случае войны с Украиной
F-35 получат адаптивный двигатель уже в 2027 году
Названы снизившие вред планете города России
Молодые семьи резко принялись тратить деньги
В WhatsApp появится новая функция
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter