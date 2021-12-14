Пушкина оценила решение ЕСПЧ о компенсации россиянке за отрубленные мужем руки

В России необходимо срочно принять закон о домашнем насилии — другого выхода для решения проблемы нет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила телеведущая, общественный деятель и экс-депутат Госдумы Оксана Пушкина. Так она оценила решение ЕСПЧ присудить компенсацию в 370 тысяч евро россиянке Маргарите Грачевой, которой муж отрубил руки.

«В России ничего не делается для защиты жертв домашнего насилия. Мы рапортуем со всех трибун, что у нас все замечательно! И статистику МВД показывает соответствующую. Только телефоны наши — тех, кто не бросает эту тему — разрываются от криков о помощи. И чем ближе к Новому году, тем чаще», — считает она.

Ранее 14 декабря стало известно, что ЕСПЧ присудил Маргарите Грачевой и еще трем россиянкам, пострадавшим от действий партнеров, 445 тысяч рублей. Суд также обязал Россию внести в законодательство поправки, направленные на предотвращение повторных актов домашнего насилия и защиту жертвы подобного насилия.

Законопроект о домашнем насилии рассматривался в России в 2019 году, но его так и не приняли. В рабочей группе сообщили, что это может произойти к концу 2021 года или в начале 2022. 9 декабря президент Владимир Путин призвал тщательно проработать закон о домашнем насилии, но учитывать при этом интересы семьи.