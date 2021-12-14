Синоптик рассказал о сильнейшем за 28 лет снегопаде в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что снегопад в Москве в ночь на 14 декабря стал сильнейшим в этот день за последние 28 лет. Его слова передает РИА Новости.

Сильный снегопад обрушился на столицу в результате влияния активного волнового атмосферного фронта, пояснил синоптик. Так, на метеостанции ВДНХ зафиксировали 9 миллиметров осадков, на станции Балчуг — 11 миллиметров, в Тушино — 10 миллиметров. Больше всего снега — 12 миллиметров — выпало в Новой Москве (Михайловское) и Долгопрудном. Всего за сутки в Москве выпала пятая часть (20 процентов) месячной нормы осадков.

«Нужно отметить, что таких мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1993 года, когда метеорологи тоже зафиксировали 9 миллиметров», — сказал Тишковец. Он добавил, что нынешний прогноз по количеству осадков в результате оправдался.

Накануне синоптики «Фобоса» пообещали москвичам рекордный снегопад, который случается в середине декабря раз в 10 лет. Водителей призвали отказаться от поездок на личном транспорте. Тем, кто сядет за руль, необходимо понизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и включить фары.