Стало известно об очередной схеме телефонных мошенников

Телефонные мошенники придумали очередную схему. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

Он указал, что к нему обратился местный житель, у которого пытались выманить деньги. «Новая схема: шлют СМС-ки о подтверждении покупки в интернет-магазине через Сбербанк-онлайн. Звонят с телефона код 495, представляются "отдел по подтверждению платежей" и просят подтвердить платеж. В случае отказа угрожают позвонить жене и потребовать от нее оплатить "долг"», — написал градоначальник.

Ранее руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что мошенники придумали схему, по которой жертвы сами звонят в фальшивый кол-центр и сообщают личные данные злоумышленникам. Она отметила, что новая уловка значительно проще тех, о которых сообщалось в последние месяцы. Преступники пользуются тем, что граждане больше доверяют тем, кому звонят сами. К тому же эта схема дешевле и прибыльнее «холодного» обзвона.