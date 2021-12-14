Собянин объявил о продлении QR-кодов для переболевших COVID-19 москвичей

Срок действия московских QR-кодов для переболевших коронавирусом продлевается с 6 до 12 месяцев. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Оформить QR-коды сроком на год можно будет уже с 20 декабря. В последний день срока действия полугодовых QR-кодов москвичам будут автоматически оформлены новые на следующие 6 месяцев. Если срок действия QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее года, будут автоматически оформлены новые, сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления.

Собянин также отметил, что действие QR-кодов, оформленных на основании ПЦР-тестов, сокращается с 3 до 2 суток. Мэр подчеркнул, что нововведения не коснутся документов о прохождении вакцинации, они будут действительны в течение одного года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для сертификата у переболевших коронавирусом не будут измерять количество антител, однако будут делать тест на их наличие. Вице-премьер уточнила, что гражданам, которые сдавали положительные ПЦР-тесты с января 2021 года без диагноза COVID-19, предложат пройти анализы на наличие антител. Сертификаты можно будет получить уже в декабре через портал госуслуг.