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Собянин объявил о продлении QR-кодов для переболевших COVID-19 москвичей

Собянин: срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 продлевается до 12 месяцев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Срок действия московских QR-кодов для переболевших коронавирусом продлевается с 6 до 12 месяцев. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Оформить QR-коды сроком на год можно будет уже с 20 декабря. В последний день срока действия полугодовых QR-кодов москвичам будут автоматически оформлены новые на следующие 6 месяцев. Если срок действия QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее года, будут автоматически оформлены новые, сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления.

Собянин также отметил, что действие QR-кодов, оформленных на основании ПЦР-тестов, сокращается с 3 до 2 суток. Мэр подчеркнул, что нововведения не коснутся документов о прохождении вакцинации, они будут действительны в течение одного года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для сертификата у переболевших коронавирусом не будут измерять количество антител, однако будут делать тест на их наличие. Вице-премьер уточнила, что гражданам, которые сдавали положительные ПЦР-тесты с января 2021 года без диагноза COVID-19, предложат пройти анализы на наличие антител. Сертификаты можно будет получить уже в декабре через портал госуслуг.

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Анна Филипенко
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