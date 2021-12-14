Путин выразил соболезнования семье режиссера Соловьева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования cемье режиссера Сергея Соловьева в связи с его кончиной. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, Соловьев был замечательным кинорежиссером с безграничным талантом и особой творческой свободой. Кроме того, его самобытные работы обогатили палитру российского кинематографа и смогли стать по-настоящему легендарными символами эпохи, добавил глава государства.

Ранее стало известно, что Сергей Соловьев умер в Москве в возрасте 77 лет. Во Всероссийском государственном университете кинематографии имени Герасимова (ВГИК), где преподавал он, подчеркнули, что у режиссера были проблемы с сердцем.

Сергей Соловьев — российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Его работами являются «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом», «Одноклассники» и «Мелодии белой ночи». В начале 2019 года он основал Театр-студию САС.