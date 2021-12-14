Бизнес выступил против проверок иностранных специалистов на ВИЧ и наркотики

Торговая палата США и Ассоциация европейского бизнеса назвали унизительным требование России об обязательном тестировании высококвалифицированных иностранных специалистов на ВИЧ и употребление наркотиков. Об этом сообщает Bloomberg.

Действующие на территории России ведущие внешнеторговые ассоциации призвали отменить постановление, которое вступит в силу 29 декабря. Они просят освободить от подобных проверок иностранных специалистов и работников с видом на жительство в РФ, а также членов их семей, включая детей в возрасте от семи лет. Также в качестве аргумента они приводят довод, что такие проверки негативно скажутся на привлекательности работы для многих высококлассных специалистов из США и европейских стран.

В соответствии с новым законом практически все иностранные специалисты, которые прибыли в Россию на срок более 90 дней, должны будут ежеквартально проходить рентгенологическое обследование и сдавать анализы крови и мочи на наличие заболеваний, включая проказу, туберкулез, сифилис и ВИЧ/СПИД. Помимо новых требований о предоставлении отпечатков пальцев и биометрических фотографий в течение 30 дней с момента въезда в Россию, будут проводиться осмотры наркологов, психиатров и инфекционистов. В пояснительной записке к закону утверждается, что такие меры позволят улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку и снизить уровень преступности.