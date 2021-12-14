Экономист рассказал о негативных последствиях повышения ключевой ставки

Быстрый рост ключевой ставки в перспективе задавит не только инфляцию, но и экономическую активность в стране, уверен экономист, финансовый аналитик, бывший советник министра экономического развития Евгений Надоршин. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что подобная агрессивная политика ЦБ может привести к таким негативным последствиям, как повышение неопределенности на рынке.

На последнем в этом году заседании 17 декабря Банк России анонсировал очередное повышение ключевой ставки. Показатель вырастет в седьмой раз подряд из-за ускоряющейся инфляции. Конкретной цифры указано не было, но аналитики единогласны во мнении, что Центробанк поднимет ставку до максимального уровня в обозначенном ранее диапазоне.

Повышение неопределенности на рынке

Финансовый аналитик обратил внимание на то, что в индексе потребительских цен видно: инфляция в секторе услуг оказалась ниже всего, составив 4-5 процентов, что вполне соотносится с задачами ЦБ.

«Инфляция здесь оказалась значительно ниже, чем в сфере продовольственных и непродовольственных товаров. Но резкое повышение ключевой ставки, обещанное ЦБ, неизбирательно, оно будет давить и на сектор услуг, который и так значительно пострадал от пандемии коронавируса. Вероятно, политика Центробанка окончательно задавит местные услуги, создавая крайне неблагоприятные условия для их восстановления», — считает Надоршин.

Основными причинами роста инфляции в этом году экономист считает внешние факторы, а также неурожайный год. Но страна способна справиться с последним фактором, грамотно простимулировав сельское хозяйство, и тогда, по прогнозам аналитика, 2022 год принесет рост урожая и, соответственно, стабилизацию или даже снижение цен на продукты питания на внутреннем рынке. Причем повышение ключевой ставки почти не повлияет на этот процесс.

«И тогда, когда улягутся шоки, связанные с урожаем, останется просто высокая ставка, которая задавит инфляцию вместе с экономической активностью в стране. Результатом этого станут крайне низкие темпы роста, примерно в 1,5 процента, что очень печально. И ЦБ придется уже резко снижать ставки для того, чтобы простимулировать экономическую активность. Рынок, к сожалению, привык к этой порочной логике и пытается в основном угадывать дальнейшие действия регулятора. Все это в сумме просто повышает неопределенность в том числе и на финансовом рынке и снижает стабильность, которую так хотят получить наши власти», — объяснил Надоршин.

Повышение ставки стало очевидным после ноябрьской публикации Росстата об ускорении инфляции до 8,4 процента, максимума с 2016 года. Из-за рекордного роста цен аналитики российских коммерческих банков отрицают возможность возврата инфляции к 4 процентам в 2022 году. По их мнению, показатель снизится лишь до 6-7 процентов.