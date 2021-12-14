Генсек НАТО собрался поработать с деньгами

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подал заявку на участие в конкурсе по выбору нового главы Центробанка Норвегии. Всего в конкурсе собрались участвовать 22 человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу норвежского правительства сообщает ТАСС.

Столтенберг утверждает, что очень хочет приступить к работе на новой должности, но если выберут, то сможет сделать это не раньше 1 октября 2022 года. В этот день истекает срок его полномочий в Североатлантическом альянсе.

О намерении генсека НАТО, бывшего премьер-министра Норвегии, вновь получить работу в финансовой области стало известно в ноябре этого года. СМИ указывали, что у политика уже есть опыт работы, близкий к денежно-кредитной политике — к своему премьерству он пришел через должность министра финансов.

Эксперты отмечали, что некоторый недостаток квалификации Столтенберг сможет восполнить за несколько недель. Вместе с тем в оппозиции напоминали, что ранее политик возглавлял правящую Рабочую партию и, очевидно, не утратил связи с ней.

На своем нынешнем посту 62-летний Столтенберг находится с 1 октября 2014 года. В общей сложности он пробудет во главе НАТО восемь лет, за это время ему дважды продлевали мандат.

Норвегия является главным экспортером энергоносителей в Европе. На фоне нынешнего энергокризиса в регионе королевства страна получает рекордные доходы за счет продажи нефти и газа. При этом норвежский поставщик газа Equinor оказался в лучшем положении, чем российский «Газпром», поскольку более половины газа продает по биржевым ценам, а не по долгосрочным контрактам.