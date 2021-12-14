Су-57 получит деталь от беспилотника «Охотник»

Российский истребитель пятого поколения Су-57 может получить деталь от беспилотника С-70 «Охотник». Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов предположил, что самолет оснастят плоским соплом, которое показали на «Охотнике». Об этом сообщает ТАСС.

«На Су-57, скорее всего, тоже будут предпринимать подобные меры, но это, наверное, будет уже второй этап его развития. Будет ведь новый двигатель на нем стоять», — сообщил Попов, комментируя выкатку первого летного образца беспилотника с плоским соплом.

Военный летчик предположил, что модифицированный двигатель самолета получит плоское сопло. «Но так как истребитель использует форсированные режимы работы двигателя, это сопло должно будет иметь возможность менять свою конфигурацию», — отметил он.

Попов отметил, что плоское сопло снизит уязвимость «Охотника». Новая деталь снизит заметность аппарата в инфракрасном и оптическом диапазонах.

Ранее на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца ударного беспилотника «Охотник». Беспилотник получил плоское сопло.

В октябре в США прокомментировали размеры С-70. В публикации The Drive отметили, что «Охотник» незначительно меньше истребителя пятого поколения Су-57.