В России нашли новый способ борьбы с безработицей

В России расширят антикризисную программу субсидирования работодателей для борьбы с безработицей, пишет «Коммерсантъ». С начала 2022 года такие компании смогут получать по три минимальных размера оплаты труда (МРОТ) за трудоустройство молодежи до 30 лет. Таким способом в Минтруде планируют помочь с поиском работы 117 тысячам граждан.

Компаниям и индивидуальным предпринимателям заплатят лишь при найме тех молодых людей, которые относятся «к уязвимым категориям на рынке труда». Среди них соискатели с ограниченными возможностями здоровья, молодежь без среднего профессионального или высшего образования, а также тем, кто не смог найти работу в течение четырех месяцев после возвращения с военной службы или после получения образования. Кроме того, в этот перечень входят состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, соискатели с несовершеннолетними детьми, молодые люди, освобожденные из мест лишения свободы, и дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей.

Постановление правительства о господдержке юрлиц и ИП, нанимающих безработных граждан, было принято в марте. Сейчас выплаты могут получать лишь те из них, кто трудоустроит официально зарегистрированных безработных. Субсидии по программе обеспечиваются Фондом социального страхования. Выплаты на общую сумму в 41 670 рублей (три МРОТ) на одно рабочее место будут разделены на три части. Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого месяца работы нового сотрудника; вторую — по истечении третьего месяца, третью — по окончании шестого.

Доля занятых россиян от 15 до 29 лет сейчас составляет 50 процентов, а в группе 15-24-летних — лишь 27 процентов. Среди молодежи безработных гораздо больше, чем среди жителей России в целом: показатель составляет 16,2 процента для людей в возрасте 20-24 лет и 7,4 процента для 25-29-лених.

В конце ноября Минтруд также опубликовал Долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года. Для молодежи организуют масштабную программу по профориентации, а также помогут ей стать привлекательнее для работодателей при помощи популяризации производственных практик и увязки спроса на специалистов с контрольными цифрами приема в учебные организации. Кроме того, компаниям и ИП предложили создать возможности для совмещения учебы с работой или предпринимательством.

