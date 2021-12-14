Пластический хирург рассказала о восстановлении кожи после химических ожогов

Пластический хирург, доктор медицинских наук Мария Волох рассказала, как проходит лечение пациентов после получения ожогов от серной кислоты. Ее слова передает «Московский комсомолец».

По словам Волох, обширные дефекты на лице восстановить и сохранить прежние внешние черты невозможно. Как правило, при поражении лица химическим ожогом, к ним относится и поражение серной кислотой, страдает зрение.

«Лечение пациента зависит от площади поражения и локализации ожога. Вначале стабилизируется общее состояние, затем убирают пораженные ткани и восстанавливают целостность кожи и только, по прошествии некоторого периода, начинается реконструктивное лечение, направленное на восстановление функции и эстетики лица, которое проходит в несколько этапов», — рассказала хирург.

Также она отметила, что глубина химических ожогов велика — кислота проникает и в кожу, и в подкожную клетчатку, а иногда до кости поражает мышечный слой. Глубина поражения зависит от состава химического повреждающего агента и длительности его воздействия на ткани, добавила специалист.

10 декабря этого года сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга облили кислотой двух молодых людей, а одна из пострадавших — несовершеннолетняя. Жидкость попала девушке на лицо, шею, глаза, волосы и руки. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу №1 и ввели в медикаментозный сон. Преступление совершил 24-летний Даниил Кот. По его словам, он сделал это из ревности.