В самом северном городе Якутии зафиксировали рекордную жару

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтвердила рекордную температуру в 38 градусов, которая была зафиксирована в самом северном городе Якутии Верхоянске. Об этом сообщается на сайте организации.

Рекордная жара была установлена 20 июня 2020 года. На сайте ВМО подчеркнули, что такая температура больше характерна для берегов Средиземного моря, чем для льдов Арктики.

«Этот новый рекорд для Арктики является частью серии наблюдений, зарегистрированных в базе данных ВМО по экстремальным погодным и климатическим явлениям, которые вызывают тревогу по поводу изменения нашего климата», — написала организация.

Также специалисты метеорологической организации отметили, что летом 2020 года в арктическом регионе температура превышала норму на 10 градусов, что способствовало распространению пожаров и таянию ледников. Арктика является одной из частей планеты, где температура воздуха повышается быстрее всего.

Ранее исследователи заявили, что дожди заменят снегопады в Арктике на десятилетия раньше, чем предсказывали климатологи. К такому выводу пришла международная группа ученых на основе усовершенствованных моделей. Ученые показали, что переход от годового количества осадков с преобладанием снегопадов к осадкам с преобладанием дождя произойдет на одно или два десятилетия раньше, если сохранятся нынешние темпы выбросов углекислого газа.