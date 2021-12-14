В РАН заявили о необходимости создания теста для всех штаммов коронавируса

Нужно создать тесты на коронавирус, которые будут выявлять все штаммы вне зависимости от подтипа. Об этом заявил академик РАН Вадим Покровский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«На этом можно строить общие мероприятия по борьбе с коронавирусом. Но для уточнения нужны, конечно, и специальные тесты, которые позволяют отличить одну разновидность коронавируса от другой», — отметил специалист, подчеркнув, что это может иметь значение в плане применения вакцин.

Он добавил, что в России будет использоваться и универсальная система, а также системы, которые выявляют омикрон-штамм коронавируса.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что в стране появилась тест-система для выявления омикрона. Кроме того, она уточнила, что 11 из 16 заразившихся новой разновидностью COVID-19 россиян были вакцинированы.