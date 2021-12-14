Художники представят световые инсталляции на фестивале в Екатеринбурге

Художники из Пермского края и Свердловской области представят свои инсталляции на фестивале светового искусства «Не темно» в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

Арт-объекты появятся 18 декабря на улице Ленина и в парке Маяковского. Одной из самых технически сложных в исполнении работ станет полусфера, показывающая основные свойства отражения и света.

По словам куратора фестиваля Евгении Никитиной, все объекты будут расположены компактно, что позволит гостям и жителям города не тратить много времени на их осмотр.

Фестиваль «Не темно» проводится с 2011 года в самый короткий день в году. Дизайнеры и художники создают инсталляции, которые помогают сделать темное время суток немного светлее. В прошлом году мероприятие посетили около 26 тысячи человек.

Ранее в декабре стало известно, что отель «Центральный» в центре Екатеринбурга превратят в площадку для проведения интерактивного спектакля театра Turdus. Представление займет около полутора часов. При этом сама гостиница продолжит работать в своем обычном режиме.

