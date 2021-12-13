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Гостиницу в центре Екатеринбурга захотели превратить в театр

В Екатеринбурге площадкой проведения спектакля станет пятиэтажный отель «Центральный»

Фото: USTA Hotels

Гостиницу в центре Екатеринбурга захотели превратить в театр на один день. Как уточняет портал E1, площадкой проведения интерактивного спектакля екатеринбургского театра Turdus, который собирается опробовать новый формат, станет пятиэтажный отель «Центральный».

«Идея иммерсивного театра появилась давно. И были попытки что-то делать в нашем городе, но зритель еще не был готов. И в сентябре было решение создать театр такого формата», — пояснил в беседе с журналистами режиссер Артем Аксенов. Он добавил, что актеры театра долго готовились к предстоящему шоу.

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Собеседник портала подчеркнул, что театр отдает предпочтение неординарным постановкам на разных площадках города. «Сценой спектакля могут являться парковки, торговые центры, даже жилые подъезды. Этот формат сложный для всех», — объяснил он, отметив, что представление займет около полутора часов. При этом отель продолжит работать в своем обычном режиме.

Рассказывая о принятом решении принять постановку театра Turdus, генеральный менеджер отеля «Центральный by USTA Hotels» Елена Скопина указала, что «в Екатеринбурге иммерсивного театра в отеле еще не было». «Разумеется, мы будем предупреждать гостей о предстоящем спектакле и предлагать принять в нем участие. Само представление пройдет на оговоренной территории и не будет мешать нашим гостям», — заверила она.

Ранее сообщалось, что в ЦПКиО имени Маковского в Екатеринбурге появится новый арт-объект, посвященный свободе поэтического слова. Уточнялось, что презентация инсталляции «Трибуны поэта» состоится 15 декабря.

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Варвара Кошечкина
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