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В парке Маяковского в Екатеринбурге появится новый арт-объект

В ЦПКиО Екатеринбурга 15 декабря состоится открытие инсталляции «Трибуны поэта»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В ЦПКиО имени Маковского в Екатеринбурге появится новый арт-объект, посвященный свободе поэтического слова. Об этом сообщает портал «Накануне.RU» со ссылкой на пресс-службу уральского фестиваля «ЧО».

Презентация инсталляции «Трибуны поэта» состоится 15 декабря. В день открытия пройдут публичные чтения стихотворений от известных личностей. В чтениях также сможет принять участие любой желающий, пришедший на мероприятие.

«Трибуна поэта — место, где протекает и осуществляется поэтическая деятельность. Трибуна поэта — никакой политики!», — пояснил концепцию объекта художник Эдуард Кубенский.

Отмечается, что восемь лет назад инсталляция была придумана для размещения перед Центральной библиотекой имени Белинского, однако по техническим причинам проект не был реализован.

В октябре сообщалось, что на фасаде Екатеринбургского театра появился уникальный арт-объект под названием «Время чудес». Конструкция представляет собой часовой механизм с движущимися кукольными персонажами отечественного и зарубежного фольклора, которые будут оживать под бой курантов непосредственно перед началом постановок и показов.

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Айсель Эюбова
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