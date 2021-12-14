В Москве изменится стоимость проезда в транспорте на рубль

Департамент транспорта Москвы анонсировал изменение стоимости проезда в общественном транспорте по некоторым тарифам. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Так, разовая поездка по билету «Единый» подорожает с 60 до 61. Также изменится и стоимость билета на две поездки — 122 рублей.

«Цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменится на +4 рубля», — говорится в сообщении.

Также поменяется цена у абонементов на 30 и 90 дней. Стоимость одной поездки по ним возрастет в среднем чуть более чем на один рубль. Отмечается, что с июля такие абонементы можно будет активировать не сразу, а в течение 10 дней после покупки.

Кроме того, обладатели персонализированной карты «Тройка» в течение 90 минут с первой оплаты смогут совершать бесплатную пересадку на одном маршруте наземного транспорта.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что с начала действия акции «Время ранних» на Таганско-Краснопресненской линии московского метро со скидками вне часа пик совершено более 19 миллионов поездок.