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Туристка отдохнула в Турции и рассказала о пренебрежении официантов к русским

Россиянка пожаловалась на хамство официантов в люксовом отеле в Турции

Фото: Onur Dogman / Globallookpress.com

Девушка отдохнула в люксовом пятизвездочном отеле в Турции и пожаловалась на хамство персонала. Ее впечатления опубликовали «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала автор, официанты в отеле довольно пренебрежительно относились к туристам из России и отказывались работать без чаевых. «Несколько раз я видела что официант шел к нам, а за пару метров с ухмылкой сворачивал за соседний стол. Мне не сложно, конечно, но когда замечаешь, что европейцам официанты всегда приносят напитки, осадок неприятный остается», — возмутилась путешественница.

Еще один минус — отсутствие подогреваемых бассейнов в гостинице. Россиянка удивилась непредусмотрительности отельеров и уточнила, что в зимний период температура воды очень низкая, из-за чего купаться было некомфортно.

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Тем не менее, в целом отпуск туристке понравился. Прежде всего она отметила низкие цены на путевки — например, за недельный тур с включенным проживанием по системе «ультра все включено», трансферами и авиабилетами она заплатила 48 тысяч рублей на двоих.

Кроме того, она впечатлилась территорией отеля. По ее словам, она была уютной и ухоженной. Отдельно она упомянула разнообразное питание. «Нас затянуло в режим "ну вот, поели, можно и поспать", а потом "ну вот, поспали, можно и поесть". Удивительно, но лишние килограммы мы не привезли», — добавила она.

Ранее в сентябре россиянка отдохнула в Турции и постыдилась из-за поведения соотечественников, назвав его «безумным». Так, путешественница описала действия туристов из России фразой «это цирк» после одного случая за шведским столом. По ее словам, отдыхающие брали себе минимум по 10 персиков и «налетали толпой» на чан с фруктами, не давая никому прохода.

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Мария Гейн
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