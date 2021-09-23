Россиянка описала поведение соотечественников в Турции фразой «это цирк»

Россиянка отдохнула в Турции и постыдилась из-за поведения соотечественников, назвав его «безумным».

Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путешественница описала действия туристов из России фразой «это цирк» после одного случая за шведским столом. По ее словам, в ресторане при отеле всегда подавали несколько видов фруктов — апельсины, яблоки, арбузы, сливы, виноград и так далее, однако один раз официанты вынесли чан с персиками.

Путешественница заметила, что отдыхающие брали себе минимум по 10 персиков и «налетали толпой» на чан с фруктами, не давая никому прохода.

«Давай, бери еще! На пляже завтра поедим», «Валера, бери твердые! Мягкие в чемодане не доедут», «Женщина, вы уже набрали! Дайте я ребенку возьму. Таня, неси пакет!», — кричали при этом постояльцы.

«Я стояла и краснела. Мне было так стыдно за этих людей. В то же время хотелось их пожалеть. Неужели персики для них — что-то настолько недоступное, что нужно набивать ими впрок не только животы, но и чемоданы?» — прокомментировала происходящее блогерша.

Ранее в мае россиянка слетала на Кубу и ужаснулась поведением соотечественников на курорте. Прежде всего ее разозлила привычка отдыхающих занимать лежаки рано утром с помощью полотенец и «пропадать» на несколько часов. Кроме того, ей не понравилась громкая речь русскоговорящих постояльцев отеля.