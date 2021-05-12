Россиянка съездила на Кубу и ужаснулась поведению соотечественников

Российская туристка съездила на Кубу в апреле и рассказала о плюсах и минусах курорта. Своими впечатлениями об отдыхе она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Женщина призналась, что полетела на Кубу, так как ее путевка в Турцию отменилась из-за ограничения авиасообщения между Россией и Турцией. Десятидневный тур на Варадеро обошелся в 163 тысячи рублей — по мнению туристки, «относительно недорого», так как отель ей очень понравился.

Больше всего россиянку расстроило поведение соотечественников — ее ужаснула громкая речь и музыка отдыхающих на пляже, а также «занимание лежаков» полотенцами.

«На пляже мы стараемся уйти подальше от людей, потому что не самые классные эмоции вызывает, когда ты лежишь, наслаждаешься нереальными видами, а тут рядом крик “Зина, спину намажь мне!”», — пожаловалась путешественница.

Тем не менее автор отзыва заявила, что «нереальной красоты» океан, чистый пляж и «райские виды» не позволили испортить впечатления от отдыха.

Также путешественница предупредила, что на курорте часто обманывают иностранных туристов — обсчитывают при пересчете валюты или при покупке сувениров. «Видят русского — наживаются по полной. Местные быстро адаптируются под туристов», — добавила автор.

Ранее в апреле россиянам раскрыли ограничения и особенности отдыха на кубинском курорте Варадеро. Отмечалось, для туристов из Москвы действуют жесткие правила — сразу по прилету путешественникам необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус, а до получения результатов анализа гостям запрещено покидать отель.