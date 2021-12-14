Стартовал последний раунд всероссийского конкурса народных арт-объектов

Стартовало голосование за участников финального, десятого раунда всероссийского конкурса самых необычных народных объектов «Туту Арт». Об этом стало известно из пресс-релиза онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Сообщается, что очередной этап соревнования пройдет с 14 по 20 декабря. Проголосовать за претендентов можно на официальном сайте сервиса.

За выход в финал поборются девять объектов, расположенных в разных регионах страны. Среди них — «небесные» рыбы (город Москва), сказочный двор (Смоленская область), ажурная мельница (Тверская область), мировые башни под Вологдой, Змей Горыныч на крыше дома (Ярославская область), парк скульптур (Ивановская область), лошадь из металла (Костромская область), пруд-сердце с островом (Калужская область) и дом в стиле Гауди (Московская область).

Всего в соревновании участвуют 85 арт-объектов, по одному от каждого региона России. Их разделили на 10 раундов по восемь и девять участников в каждом. Победителя конкурса объявят 24 января 2022 года.

Ранее организаторы назвали финалиста восьмого раунда «Туту Арт» — им стал памятник комару-хранителю Сибири. Скульптура из города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа обошла соперников с колоссальным отрывом — арт-объект набрал 72,4 процента голосов.