Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Стартовал последний раунд всероссийского конкурса народных арт-объектов

С 14 по 20 декабря пройдет финальный этап конкурса на самый необычный арт-объект России

Фото: art.tutu.ru

Стартовало голосование за участников финального, десятого раунда всероссийского конкурса самых необычных народных объектов «Туту Арт». Об этом стало известно из пресс-релиза онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Сообщается, что очередной этап соревнования пройдет с 14 по 20 декабря. Проголосовать за претендентов можно на официальном сайте сервиса.

За выход в финал поборются девять объектов, расположенных в разных регионах страны. Среди них — «небесные» рыбы (город Москва), сказочный двор (Смоленская область), ажурная мельница (Тверская область), мировые башни под Вологдой, Змей Горыныч на крыше дома (Ярославская область), парк скульптур (Ивановская область), лошадь из металла (Костромская область), пруд-сердце с островом (Калужская область) и дом в стиле Гауди (Московская область).

Всего в соревновании участвуют 85 арт-объектов, по одному от каждого региона России. Их разделили на 10 раундов по восемь и девять участников в каждом. Победителя конкурса объявят 24 января 2022 года.

Ранее организаторы назвали финалиста восьмого раунда «Туту Арт» — им стал памятник комару-хранителю Сибири. Скульптура из города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа обошла соперников с колоссальным отрывом — арт-объект набрал 72,4 процента голосов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Путин выступил против ограничений с QR-кодами под Новый год
В Германии выступили за увеличение поставок газа в Европу
Путин поручил удвоить надбавки медикам в новогодние праздники
Собянин назвал число вакцинированных от COVID-19 москвичей
Россиянам назвали суммы штрафов за вред природе
Байден «вынудил» Турцию улучшить отношения с Арменией после покупки С-400
В Совфеде объяснили снятие законопроекта о QR-кодах с рассмотрения Госдумы
Афганистан для укрепления своей валюты решил договориться с менялами
В Египте путешественникам предложили необычный вид туризма
Решившего жениться на авторе эротических романов епископа запретили в служении
Брат Нурмагомедова заявил о желании подраться с Петром Яном
У Григория Лепса случился гипертонический криз
Экономист объяснил отказ Евросоюза от долгосрочных контрактов на газ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter