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Пентагон назвал Литву «маяком демократии»

Глава Пентагона Остин: США помогут Литве в укреплении вооруженных сил
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Chad Mcneeley/Dod / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и Литва продолжат работать над укреплением вооруженных сил прибалтийской страны. Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом, сообщается на сайте американского ведомства.

Остин отметил, что Вашингтон солидарен с Вильнюсом, и рассказал о подписании взаимного соглашения об оборонных поставках между странами, чтобы улучшить условия для приобретения оборонных средств и повысить взаимодействие между их вооруженными силами. Он также подчеркнул, что Литва является «маяком демократии» в регионе.

Помимо этого, глава американского ведомства перечислил вызовы, которые стоят перед Вильнюсом. Так, он подчеркнул, что Минск «использует мигрантов» против Литвы и ее соседей, а также отметил «гибридную кампанию» со стороны России и усиливающееся давление на прибалтийскую страну со стороны Китая.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что Власти США на постоянной основе ведут с Украиной диалог о ее потребностях в сфере самообороны. Кирби заявил, что США привержены оказанию помощи Украине и покрытию ее потребностей в этой сфере. Он подчеркнул, что оборонное ведомство ведет переговоры с украинскими коллегами о возможностях поставок того, что им нужно, что Вашингтон может предоставить, чтобы помочь им с этим.

Марина Совина
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