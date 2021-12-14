Почти сто человек умерли от неизвестной болезни в африканской стране

За несколько недель почти сто человек умерли от неизвестной болезни на востоке Южного Судана. Об этом сообщает BBC News.

По информации издания, на данный момент жертвами заболевания в африканской стране стали 89 граждан. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила целевую группу для исследования в штат Джонглей, где зарегистрировали больше всего летальных исходов. Отмечается, что пробы на холеру показали отрицательный результат.

При этом местный власти полагают, что число погибших от осложнений заболевания намного выше заявленного. Большинство случаев заражение выявлено в регионе, который сильнее всего пострадали от наводнения в августе 2021-го. Экспертам ВОЗ придется добираться до районов эпицентра заболевания на вертолете, так как по суше они все еще недоступны.

В августе сообщалось, что в Индии порядка 68 человек, из которых 40 — детского возраста, погибли от неизвестной вирусной лихорадки. Тогда основным очагом заболеваемости стали западные районы штата Уттар-Прадеш на севере страны. Среди главных причин возникновения неизвестной лихорадки называли несоблюдение жителями санитарных норм, а также переносчиков вируса — москитов, размножающихся в заболоченных водоемах.