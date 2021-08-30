От неизвестного вируса в Индии за сутки погибло 12 детей

Власти Индии: неизвестная вирусная лихорадка унесла жизни 68 человек, из них 40 — дети

В Индии количество погибших от неизвестной вирусной лихорадки составило порядка 68 человек, из них 40 — детского возраста. За сутки вирус унес жизни 12 детей. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает источник, со ссылкой на руководство Индии, данное число жертв является лишь приблизительным, поскольку органы здравоохранения ведут счет погибших в государственных медучреждениях.

Также сообщается, что основным очагом заболеваемости стали западные районы штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Из-за высокого уровня жары, наблюдающейся в данном регионе число жертв стремительно растет.

В некоторых больницах не хватает мест для госпитализации и в связи с этим медикам приходиться помещать больных в клиники, где проходят лечение пациенты, заразившиеся COVID-19.

Среди главных причин возникновения неизвестной лихорадки, озвучиваются не соблюдение жителями санитарных и гигиенических норм, а также переносчики вируса - москиты, размножающиеся в заболоченных водоемах.