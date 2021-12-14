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Вирусолог назвал условие начала вакцинации от коронавируса детей до двух лет

Вирусолог Горелов: прививки от COVID-19 детям до двух лет разрешат только после испытаний

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал условие, при котором будет возможно начало вакцинации от коронавируса детей в возрасте до двух лет. Его слова опубликованы в Telegram-канале URA.RU. По его словам, это разрешат только после завершения испытаний.

Как напомнил Горелов, на данный момент завершены первая и вторая фазы испытаний вакцины для детей от 14 до 18 лет. «Следующая группа — до семилетнего возраста, потом до двухлетнего возраста, потом младше двух. И пока в каждой из них не будут проведены все фазы клинических испытаний для конкретного вакцинного препарата, вакцинация не будет разрешена», — отметил он.

Специалист заверил, что детям прививки от COVID-19 никогда не сделают без согласия родителей или опекунов. «Дети — это особо охраняемая категория, как, впрочем, и беременные», — заключил Горелов.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил важность вакцинации детей от COVID-19. По его мнению, родители, которые отказываются делать детям прививки, совершают преступление.

Марина Совина
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